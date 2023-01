Los miedos de la UDI frente a la potencia del Partido Republicano en la región de Valparaíso

La Unión Demócrata Independiente (UDI) fue el primer partido con presencia en la región de Valparaíso que confirmó oficialmente a un candidato de cara a las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo: se trata de Edmundo Eluchans Urenda, quien fue proclamado de manera unánime el 14 de enero en medio del Consejo Regional de la tienda gremialista, llevado a cabo en la comuna de Limache.

Y es que a diferencia de otros partidos, donde ni siquiera se han revelado rumores de nombres, esta colectividad trabaja desde una base ya definida y con la seguridad que entrega la carta del ex parlamentario, pues justamente durante su paso por la Cámara de Diputados (2006-2014), formó parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, siendo incluso por algunos años presidente de aquella instancia.

LOS "MIEDOS" DE LA UDI

Pero a pesar de que parte del trabajo ya está hecho, desde la UDI y sectores cercanos a la tienda, ven con cierta preocupación el hecho de que el partido no tenga mayor presencia a nivel de autoridades en la región de Valparaíso; esto, teniendo en cuenta que no tienen ni diputados ni senadores, que cuentan con sólo dos consejeros regionales (Laura Acosta y Manuel Millones, cercano al partido pese a ser independiente) y tres alcaldes (Gustavo Alessandri de Zapallar [Independiente, en cupo UDI]; Manuel Rivera de Los Andes; y José Yáñez de Algarrobo) y diversos concejales en las 38 comunas.

Uno de los que manifestó su preocupación respecto a lo que pueda ocurrir con la UDI en los próximos comicios de mayo fue el ex constituyente y ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia Reyes, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que la tienda gremialista corre con cierta desventaja, pues "hay que considerar que en la región de Valparaíso la UDI no existe. Estoy hablando de alcaldes, de gobernadores, de parlamentarios, donde la UDI se perdió".

Con esta inquietud como base, Puranoticia.cl tomó contacto con el ex diputado Osvaldo Urrutia Soto, presidente regional de la UDI en Valparaíso, quien comentó que "tener alcaldes, concejales y parlamentarios contribuye a hacer una campaña más intensa y desplegarse de mejor forma en el territorio".

No obstante a aquello, aseguró que "eso, que puede ser una ventaja para nuestros adversarios, nos obliga a reforzar esfuerzos con las estructuras partidarias y esas sí las tenemos, y estamos desplegados en toda la región y trabajando con nuestra gente para superar esa ventaja que tienen nuestros adversarios políticos".

FACTOR REPUBLICANO

Fuentes de Puranoticia.cl cercanas a la UDI comentaron que otro de los temores que tiene el partido a nivel regional es justamente la fuerza que han conseguido los que esperan sean sus aliados en la lista: el Partido Republicano, que está representado en la Cámara con dos diputados: Chiara Barchiesi (Distrito 6) y Luis Sánchez (Distrito 7); a diferencia de la UDI que, como ya indicamos, no tiene parlamentarios en la zona.

En ese sentido, el temor que despierta esta situación en el gremialismo es que el voto republicano suele apuntar hacia su lista, más que al nombre del candidato mismo, lo que incluso ha llevado a pensar en la posibilidad que la tienda que lidera José Antonio Kast podría doblar a sus contendores electorales de la UDI, RN y Evópoli, un escenario que en Chile Vamos analizan y que no ven para nada utópico.

Si bien, podría pensarse que las nuevas camadas de dirigentes UDI –menores a 35 años– no tienen en su mapa a la figura de Edmundo Eluchans, tratándose de un político un tanto desconocido que no concitaría mayor interés en ellos; lo cierto es que Urrutia ve como una "ventaja" a su favor el hecho de contar con su candidatura, pues destaca que, en general, la militancia tiene amplio conocimiento del ex Diputado.

"Tenemos gente que está dispuesta a trabajar y emplearse en esta campaña. Yo mismo, que me había alejado un poco de las campañas políticas, ahora estoy decidido a apoyar a Edmundo Eluchans, que considero es un excelente candidato, que tiene toda la fortaleza para ser un gran constituyente, una persona con opinión, que presidió la Comisión de Constitución, un republicano que tiene todas las competencias para hacer un buen papel y representarnos", subrayó Urrutia.

LAS CARTAS DE LA UDI

En cuanto al proceso constituyente en sí, la Unión Demócrata Independiente a nivel regional está preparándose y planificando la campaña de su único candidato oficial hasta el momento, trabajo que podría extenderse a potenciar la figura de Viviana Núñez Carrasco, militante UDI y ex concejala de Quilpué que manifestó su deseo de representar al partido en la elección de mayo, cuestión que es mirada con buenos ojos desde la mesa directiva regional de la tienda gremialista, considerando que no tienen mucha presencia en las provincias de Marga Marga y Quillota, donde la ex edil es fuerte.

Consultado Osvaldo Urrutia respecto a otras cartas que sondean para los comicios, expuso que "hay otros nombres que se han dado, pero no estoy autorizado a revelarlos porque estamos en conversaciones, no están decididos y nos han pedido tiempo para pensarlo. Las campañas tienen costos personales, familiares, económicos y laborales, entonces hay que buscar una serie de factores que hay que evaluar con cada uno para mitigar esos defectos y ver cómo los podemos ayudar".

Pese a no entregar más nombres, el presidente regional de la UDI en Valparaíso adelantó que están buscando nombres con competencias en el tema constitucional: "En el partido tenemos mucha gente preparada para hacer un buen papel, porque vamos a establecer las normas para nuestra convivencia y ojalá para los próximos 30 años, y para eso necesitamos gente preparada, con conocimientos y que haya estudiado y que sepa cuáles son las alternativas en un proceso constitucional y en la misma Constitución", dijo.

De igual forma, hizo un llamado a "terminar con este payaseo de nombrar a los que se dedicaron a hacer payasadas en la Convención Constitucional, los que se disfrazaban, los que bailaban, los que cantaban y hacían tonteras, los que se dedicaron a muchas cosas menos a legislar para elaborar una nueva Constitución, y donde salió el mamarracho que tuvimos que votar y que la ciudadanía rechazó porque era un mal documento".

PACTO CON REPUBLICANOS

Finalmente, el ex Diputado por la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7) se refirió a las alianzas que se podrían establecer en la derecha de cara al proceso eleccionario de mayo, considerando el revés que en todos los tonos ha dado el Partido Republicano frente a la intención de establecer una lista única, que reúna a candidatos que van desde Evópoli hasta el Partido Republicano.

"En lo personal, me habría gustado incorporar en la lista –y todavía no pierdo las esperanzas– a un candidato del Partido Republicano. Considero que es una irresponsabilidad ir separados. Creo que toda la derecha y la centro-derecha deben ir unidas en una gran lista, todos los que creemos en un Chile libre, que creemos en la libertad como elemento fundamental, como norma de convivencia", sostuvo.

Osvaldo Urrutia concluyó reiterando que "tenemos que ir unidos. No hacerlo sería un error garrafal y una irresponsabilidad de aquellos que pretenden ir solos, que no están mirando el bien del país, sino que su plataforma electoral para la próxima elección municipal o parlamentaria, y eso es lo doloroso".

PURANOTICIA