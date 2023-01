Edmundo Eluchans, la primera carta de la UDI: "El tema constitucional es fundamental para lo que el país tiene que enfrentar"

El abogado y político Edmundo Eluchans Urenda se convirtió este fin de semana en uno de los primeros nombres de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para ser parte de los candidatos al Consejo Constituyente, órgano encargado de redactar la nueva Constitución que regirá al país por las próximas décadas... claro, siempre y cuando la ciudadanía apruebe el texto que se elaborará bajo la supervisión del Comité de Expertos.

Y es que durante el Consejo Regional de la tienda gremialista, llevado a cabo este fin de semana en la comuna de Limache, el partido de oposición eligió de manera unánime a quien fuera presidente de la Cámara de Diputados entre los años 2013 y 2014 para que sea uno de los representantes que llevarán en la lista del pacto que reúne al Partido Republicano, a los independientes y a la propia UDI.

Luego de elegirse a las respectivas directivas comunales y a los consejeros regionales, el gremialismo en la región de Valparaíso proclamó de manera unánime a Edmundo Eluchans, siendo el primero de los seis nombres que llevarán en este pacto de Chile Vamos al órgano constituyente que deberá elegirse el próximo 7 de mayo.

"Estoy muy motivado. Es una cosa que me importa mucho. Creo que el tema constitucional es fundamental para lo que el país tiene que enfrentar. Estamos viviendo momentos de mucha inestabilidad porque resulta que hay quienes cuestionan la Constitución y estamos en la mitad de un proceso donde tenemos una Constitución que tiene muchas cosas muy rescatables y donde tenemos una muy mala propuesta de la Convención Constitucional antigua, entonces esta incertidumbre hay que despejarla", señaló el abogado a Puranoticia.cl.

Respecto al proceso, sostuvo que "estoy de acuerdo con él", agregando que "vamos a entrar a uno donde no hay una hoja en blanco, con 12 bases constitucionales que son muy importantes, lo que es un rayado de cancha. Por otro lado, había un compromiso político de que si se rechazaba la propuesta de Constitución, de entrar a hacer ciertas reformas al texto que tenemos hoy. Si usted quiere llamarlo nueva Constitución o Constitución con modificaciones, puede ser. El proceso es partir desde la base de un proyecto que realizará un grupo de expertos, donde esa propuesta tendrá muchas cosas nuevas y conservará muchas cosas positivas del actual texto".

Eluchans también reveló que desde la propia UDI lo buscaron para encabezar este proyecto de candidatura, aunque también su nombre sonó para el Comité de Expertos, considerando que durante su época de Diputado (2006-2010 y 2010-2014) formó parte de la Comisión de Constitución, la cual incluso presidió. No obstante a aquello, el profesional decidió competir por un puesto en el Consejo Constituyente.

Su nombre también formó parte del listado de 71 personas que propuso el ex presidente Sebastián Piñera, donde destacaron otras figuras de la política regional como Andrea Molina (independiente, ex UDI), Jorge Martínez (RN) y Sergio Romero (RN). Además, fuentes de Puranoticia.cl en el gremialismo aseguraron que su nombre concita la simpatía de las nuevas generaciones de la tienda, pero también de quienes la fundaron.

Es por este motivo que aseguran a este medio que su figura es la de un "muy buen candidato" y que tiene "todos los atributos" para ser un candidato a consejero constituyente, respetando las ideas de la derecha. Otro de los aspectos positivos que ven en su candidatura es el hecho que "no tiene ambiciones" para pensar en otra elección de votación popular una vez concluido este segundo proceso constituyente.

Finalmente, destacan que a todo esto se suma a la relación de amistad que tiene con otros miembros de Chile Vamos como Raúl Celis (ex presidente regional de RN), con el senador Kenneth Pugh (Ind-RN) y el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia (UDI), con quien tiene "un especial afecto". Pero en el Partido Republicano también tiene buena llegada, especialmente con los ex diputados Arturo Squella y José Antonio Kast, a quienes conoció durante su etapa en la Cámara.

