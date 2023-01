Partido Republicano reconoce "esfuerzos" para doblar a Chile Vamos en la elección constitucional de la región de Valparaíso

Inmediatas repercusiones generó el artículo de Puranoticia.cl que daba cuenta del temor en sectores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) frente a la arremetida del Partido Republicano en materia electoral en la región de Valparaíso.

Y es que considerando la negativa de la colectividad de formar alianza con la UDI en un pacto electoral único de cara a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, muchos creen que el posicionamiento republicano podría crecer en la región.

Más aún, teniendo en cuenta que en la Elección de Diputados del año 2021, la tienda gremialista quedó sin representación parlamentaria en la zona, mientras que la colectividad que lidera José Antonio Kast se quedó con dos escaños: Luis Sánchez, por el Distrito 7 (zona costera); y Chiara Barchiesi, por el Distrito 6 (zona interior).

Incluso es más, fuentes cercanas a la UDI consultadas por Puranoticia.cl revelaron que no es para nada una utopía pensar que el Partido Republicano podría doblar a la lista que integre la colectividad gremialista, seguramente con Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli, además de algunos independientes.

Muestra de aquello son también las palabras expresadas por el presidente regional de la UDI en Valparaíso, el ex diputado Osvaldo Urrutia, quien dijo a Puranoticia.cl que "tenemos que ir unidos" en un pacto electoral con Republicanos, ya que "no hacerlo sería un error garrafal y una irresponsabilidad de aquellos que pretenden ir solos, que no están mirando el bien del país, sino que su plataforma electoral para la próxima elección municipal o parlamentaria, y eso es lo doloroso".

La posibilidad de doblar a Chile Vamos se potencia también considerando que Renovación Nacional (RN), hasta el momento, tampoco tiene una carta para la elección; misma situación en la que se encuentran sus socios de Evópoli.

ESPERANZA REPUBLICANA

Frente a los temores de la UDI y las críticas por no hacer pacto con ellos, este medio tomó contacto con Roberto Weber Acuña, presidente regional del Partido Republicano en Valparaíso, quien dio cuenta de sus expectativas respecto al desempeño que puede tener la tienda política que dirige en los comicios constitucionales de mayo.

"Tuvimos un buen resultado en las parlamentarias. Hoy esta elección tiene otro carácter, porque es otra forma, es la forma senatorial, donde la región va toda en conjunto, desde la costa a la cordillera. Tenemos una buena fuerza, una buena cantidad de militantes, más de 2.000 en la región y aparte hay bastante adhesión en el partido, así que espero que tengamos una buena respuesta de la ciudadanía ante nuestros candidatos", sostuvo el capitán de fragata e infante de marina en retiro.

Acerca de la posibilidad que tienen de doblar a sus contrincantes de Chile Vamos en la región de Valparaíso, Weber expresó que "de antemano es difícil poderlo decir, pero haremos todo el esfuerzo para que así sea". Junto a ello, reiteró que "nosotros no vamos en pacto, vamos absolutamente solos. Eso está dicho hace más de tres semanas que no iremos en pacto con Chile Vamos ni ninguno de sus partidos".

Consultado si considera que ir en listas separadas puede causarle daño a la votación de la derecha, el presidente regional del Partido Republicano comentó que "hemos defendido desde antes del «Rechazo» que la forma de hacer las modificaciones a la Constitución –que podrán ser muy necesarias– es a través del Congreso y no de un nuevo proceso constituyente. Entonces, frente a eso, no estimamos que vamos a causar daño a la derecha, sino que estamos siendo consecuentes con lo que hemos planteado y postulado desde el principio".

"CONTRADICCIONES"

Es justamente este argumento de mostrarse contrarios al nuevo proceso constituyente, pero a la vez llevar candidatos a la elección de consejeros constitucionales, lo que a juicio de Marco Moreno Pérez, académico de la Facultad de Gobierno de la U. Central, les juega en contra a los republicanos de cara a pensar en doblar en la región de Valparaíso.

"Es utópico pensarlo. No lo veo tan fácil porque el discurso del Partido Republicano es ambiguo, porque resulta que cuestiona, critica, rechaza este proceso constituyente, sin embargo lleva candidatos, entonces es como una contradicción. Cómo instalas un relato para que voten por sus candidatos, si ellos están en contra del proceso. Entonces esa ambigüedad probablemente les juegue en contra porque la gente no va a entender qué es lo que quieren", comenzó analizando.

El experto también manifestó que "si están en contra del proceso, bueno, entonces no participen, pero resulta que tienen representantes en la Comisión de Expertos, en el Comité de Admisibilidad y ahora van a llevar candidatos para competir en la elección de los Consejeros Constitucionales, entonces hay una contradicción aquí, desde el punto de vista del relato y la comunicación política, donde va a ser difícil para el Partido Republicano".

UDI VS REPUBLICANOS

Ante la posibilidad de que la UDI pierda aún más terreno en la región de Valparaíso con la presencia de Republicanos en una lista aparte, Moreno indicó a Puranoticia.cl que "evidentemente vamos a tener un escenario de competitividad (...) En ese escenario de dos listas, vamos a ver un enfrentamiento en la región entre la UDI y sus aliados (RN y Evópoli); y el Partido Republicano".

"La UDI necesita recomponer su liderazgo político en la región de cara a las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales del próximo año, y pensando en las elecciones parlamentarias de 2025, entonces la UDI va a hacer un esfuerzo importante para portenciar la región y tener posibilidades en los procesos electorales siguientes", sentenció Moreno.

Cabe hacer presente que, de momento, la Unión Demócrata Independiente sólo tiene proclamado a Edmundo Eluchans como su carta para competir en las elecciones del 7 de mayo. A él se suma el nombre de Viviana Núñez, ex concejala de Quilpué, quien sería una de las cartas interesadas y que concita interés del partido para afrontar una candidatura de cara al proceso constituyente.

LAS CARTAS REPUBLICANAS

"No puedo adelantar nombres porque estamos en la selección y no quisiera nombrar y entusiasmar a alguien, para después no quedar seleccionado". Con estas palabras respondía Roberto Weber a la consulta de las cartas que tiene el Partido Republicano para las elecciones de mayo.

No obstante, fuentes de Puranoticia.cl cercanas a esta tienda de derecha, aseguraron que son tres los candidatos que suenan con más fuerza: el del abogado Gonzalo Ibáñez Santa María, ex Diputado UDI por Valparaíso (1998-2006); el del escritor Roberto Ampuero Espinoza, ex Ministro de Relaciones Exteriores en "Piñera 2" (2018-2019); y el del abogado Arturo Squella Ovalle, ex Diputado UDI por Valparaíso (2010-2018).

Junto a indicar que "tenemos la gente con la suficiente capacidad política y técnica para poder llevar seis buenos candidatos", Roberto Weber cerró diciendo que "tenemos una lista corta y sólo faltaría afinar detalles dentro de la próxima semana para tener los nombres de los seis candidatos".

PURANOTICIA