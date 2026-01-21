UDI anuncia que diputado Donoso fue reelecto tras recuento de votos en el Maule, pero Tricel afirma que "no hay sentencia definitiva"

Un vuelco inesperado marcaría el cierre del proceso electoral parlamentario en la región del Maule, luego de que la Unión Democrática Independiente (UDI) anunciara que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió el reclamo presentado por el partido y determinara un cambio en la distribución de escaños.

La acción fue presentada ante el Tricel del Maule, con el objetivo de revisar el resultado que inicialmente había dejado fuera del Congreso al diputado Felipe Donoso. Tras un nuevo conteo de votos, el tribunal resolvió que el parlamentario resultó electo, desplazando un cupo que había sido asignado preliminarmente al Partido de la Gente (Guillermo Valdés).

Desde la UDI solicitaron el recuento luego de detectar una serie de irregularidades, entre ellas mesas con más votos que electores habilitados, errores en actas y problemas en la calificación de sufragios nulos. Para respaldar la reclamación, se presentaron antecedentes correspondientes a cerca de 25 mesas, que concentran alrededor de 8.750 votos.

Felipe Donoso, exgobernador provincial y considerado una figura relevante de la bancada en la Comisión de Hacienda, representa al distrito 17, que incluye comunas como Talca y Curicó. En el escrutinio del domingo 16 de noviembre, no había logrado la reelección.

En ese conteo preliminar, habían resultado electos tres diputados del oficialismo, dos del Partido Republicano, uno de Evópoli y uno del PDG. La diferencia fue estrecha: por solo 88 votos, la lista Chile Vamos y Demócratas no alcanzó inicialmente a doblar a la lista del Partido de la Gente.

Con 97.471 sufragios, la lista J —Chile Grande y Unido— obtuvo un escaño, mientras que la lista I del PDG, con 48.823 votos, también logró un cupo. Sin embargo, tras la revisión del Tricel, se estableció que Chile Vamos superó por 30 votos la barrera necesaria para doblar, modificando así la asignación final.

De acuerdo al escrutinio preliminar, la UDI había quedado con 18 diputados, cinco menos que en la elección de 2021, mientras que el PDG registró un crecimiento significativo, alcanzando 14 escaños, frente a los seis obtenidos cuatro años antes.

Con este resultado, los sectores de derecha que respaldaron en segunda vuelta al Presidente electo José Antonio Kast alcanzarían los 77 diputados, quedando a solo uno de lograr la mayoría absoluta en la Cámara.

Sobre el proceso, el diputado Gustavo Benavente acusó intervención política en el conteo de votos. “Esto amerita que vamos a interponer una denuncia penal para investigar estos hechos porque la verdad que esto no es un simple error, aquí puede que haya habido manos oscuras que intervinieron de una u otra manera en el conteo y en las actas”, denunció.

Con todo, el cambio aún debe quedar plenamente confirmado a la espera del fallo definitivo del tribunal electoral.

Sin embargo, el jefe administrativo del Tricel, Arturo Lagos, sostuvo que aún no existe ningún resultado del reconteo de votos, y que la información se puede tener recién con certeza la próxima semana.

"Aún el resultado del distrito no se tiene, porque las 16 cajas (del reconteo) se tienen que introducir al sistema, se validan otra vez, para que no tengan alguna inconsistencia, y después de eso se va a dictar la sentencia de proclamación, y eso va a ser la próxima semana", aseveró a Emol.

Bajo ese contexto, subrayó que "hoy día no se sabe nada, ni siquiera yo lo sé que soy el que administra este sistema. No tengo idea cuál es el resultado, porque todavía no se han ingresado a las mesas, hay que volver a hacer una cuadratura, revisar si hay una inconsistencia, su una mesa supera supera los inscritos, etc. se hace una serie de validaciones".

Finalmente, indicó que "no sé de donde salió esa diferencia de 30 votos... porque por lo menos de nosotros eso no ha salido, no hemos ingresado las actas todavía", remarcó.

