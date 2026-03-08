Tragedia en Punitaqui: trabajador muere electrocutado mientras realizaba labores en un pozo

Un fatal accidente laboral se registró durante este domingo en el sector rural de El Rodeo, en la comuna de Punitaqui en la Región de Coquimbo, donde un hombre perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en un pozo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba efectuando labores para aumentar la profundidad de un pozo destinado a la captación de agua cuando ocurrió el incidente.

En medio de estos trabajos, el hombre habría utilizado una herramienta de fierro, momento en que recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera instantánea.

Tras el accidente, voluntarios de Bomberos acudieron hasta el lugar para realizar las labores de rescate del cuerpo desde el interior del pozo.

Posteriormente, personal del Cesfam de Punitaqui llegó al sitio para constatar el fallecimiento del trabajador.

El caso quedó en manos del Ministerio Público de Ovalle, que instruyó diligencias investigativas a la Policía de Investigaciones (PDI) con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente.

Según las primeras indagatorias, las pericias se concentrarán en determinar el origen de la descarga eléctrica, con especial atención en las instalaciones eléctricas existentes en el lugar, lo que podría estar relacionado con el fatal hecho.

