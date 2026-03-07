Formalizan a ciudadano colombiano por homicidio ocurrido en Coquimbo

La Fiscalía, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), formalizó a un ciudadano colombiano de 37 años, identificado con las iniciales I.M.C.S., por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Coquimbo.

El hecho investigado ocurrió el 3 de marzo de 2026 en las inmediaciones de calle Melgarejo con Freire, donde la víctima fue perseguida por el imputado junto a otros tres sujetos.

Según los antecedentes recopilados, los agresores habrían lanzado objetos contundentes, atacado a la víctima con un arma blanca y posteriormente con un fierro, provocándole lesiones que finalmente le causaron la muerte.

Tras el ataque, el imputado fue retenido por personal de Seguridad Municipal, quienes posteriormente lo entregaron a Carabineros para su detención.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal Ricardo Soto presentó diversos antecedentes, entre ellos registros de cámaras de seguridad y testimonios de funcionarios municipales y policiales.

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, mientras continúan las diligencias para identificar a los demás involucrados.

