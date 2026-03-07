Formalizan a ciudadano colombiano por homicidio ocurrido en Coquimbo

Un sujeto de nacionalidad colombiana fue formalizado por su participación en un violento ataque que terminó con la muerte de una persona en Coquimbo. La investigación busca determinar la identidad de otros tres individuos que habrían participado en la agresión.
La Fiscalía, a través del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), formalizó a un ciudadano colombiano de 37 años, identificado con las iniciales I.M.C.S., por su presunta participación en un homicidio ocurrido en Coquimbo.
El hecho investigado ocurrió el 3 de marzo de 2026 en las inmediaciones de calle Melgarejo con Freire, donde la víctima fue perseguida por el imputado junto a otros tres sujetos.
Según los antecedentes recopilados, los agresores habrían lanzado objetos contundentes, atacado a la víctima con un arma blanca y posteriormente con un fierro, provocándole lesiones que finalmente le causaron la muerte.
Tras el ataque, el imputado fue retenido por personal de Seguridad Municipal, quienes posteriormente lo entregaron a Carabineros para su detención.
Durante la audiencia de formalización, el fiscal Ricardo Soto presentó diversos antecedentes, entre ellos registros de cámaras de seguridad y testimonios de funcionarios municipales y policiales.
El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva del imputado y fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación, mientras continúan las diligencias para identificar a los demás involucrados.
