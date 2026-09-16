Tribunal ordena trasladar a la cárcel de Antofagasta a peligroso reo fugado en Copiapó

El Juzgado de Garantía de Copiapó acogió la solicitud de la fiscalía para el traslado del colombiano Néstor Quiñones Hernández (21) a la cárcel de Antofagasta, recinto que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias dada su peligrosidad.

Este sujeto, condenado cuando era menor de edad a 10 años de presidio por homicidio calificado, se fugó del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó el jueves 3 de septiembre pasado, cuando era trasladado al supuesto bautizo de su hijo.

En la audiencia, el fiscal Luis Miranda sustentó la solicitud de traslado explicando los distintos episodios de mala conducta que pesan sobre el reo colombiano, incluidas amenazas a los funcionarios del centro de internación.

El juez estimó que en este caso se cumplían con los requisitos establecidos para acceder a la petición, por el cual acogió la solicitud de la fiscalía y ordenó su traslado a la sección juvenil de la cárcel de Antofagasta.

Respecto de este caso, el fiscal regional de Atacama, Juan Andrés Shertzer, destacó que "se decretó el traslado hacia un lugar donde Gendarmería pueda dar los resguardos y garantías para que esta persona se mantenga contenida".

Por esta fuga hay ocho personas detenidas, incluidos tres funcionarios del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Copiapó, incluida una mujer que mantuvo una relación con el condenado, quienes prestaron diversos tipos de apoyo al reo para concretar su escape.

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