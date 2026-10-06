Detectan más de US$14 mil en efectivo no declarados durante fiscalización en Punta Arenas

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detectaron US$14.146 en dinero en efectivo que no había sido declarado por un pasajero que ingresaba al país.

Según los antecedentes de Aduanas, durante un procedimiento de fiscalización de equipajes realizado en Punta Arenas a un vuelo proveniente desde Islas Falkland (Malvinas) con destino final Puerto Natales, los fiscalizadores detectaron que uno de los pasajeros portaba 10.000 libras esterlinas y $580.000 pesos chilenos.

Este dinero se encontraba oculto en el interior de una bolsa de banana, adosada a su cuerpo y bajo su chaqueta y no había sido declarado. El monto superaba el límite para el transporte de dinero en efectivo, es decir US$10.000, infringiendo el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.

El director regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, comentó que “el rol de Aduanas es precisamente fiscalizar el cumplimiento de la normativa que rige este tipo de mercancías, para poder detectar aquellos casos en que estos montos no son informados o se intenta ocultar porque sabemos que el crimen organizado puede utilizar diferentes formas, y rutas, para esconder el dinero de sus delitos”.

“En este caso, nuestro equipo fiscalizador, gracias a su riguroso trabajo y experiencia, pudo detectar este ilícito. Por eso, es fundamental que nuestra ciudadanía sepa que toda persona que ingrese o salga del país portando más de 10 mil dólares, o su equivalente en otras monedas, tiene la obligación de declararlo ante el Servicio Nacional de Aduanas”, añadió.

El dinero incautado, y el pasajero fueron puestos a disposición de Carabineros. Debido a los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó arraigo nacional para el sujeto y fijó un plazo de 60 días para la investigación por el presunto delito de contrabando de divisas.

(Imagen: Aduanas)

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