Trabajador fue encontrado muerto en la mina Los Colorados de Vallenar: Fiscalía de Atacama ordenó diligencias

Un trabajador falleció este martes tras sufrir un accidente en la mina Los Colorados, ubicada en la comuna de Vallenar, región de Atacama.

El hecho ocurrió a eso de las 06:30 horas, cuando la persona fue encontrada a un al costado de un equipo de perforación, siendo trasladado hasta el Hospital Provincial de Huasco, donde se confirmó su fallecimiento.

Desde Sernageomin lamentaron "profundamente el fallecimiento de un trabajador ocurrido durante esta jornada en la faena minera Los Colorados, en la región de Atacama, y hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, compañeros de trabajo y seres queridos".

Y señalaron que su equipo regional "ya se encuentra desplegado en el lugar, realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjo este lamentable hecho. Las causas se encuentran en proceso de determinación y, una vez que existan antecedentes debidamente verificados, serán informados por los canales correspondientes".

Por su parte, la Fiscalía de Atacama inició diligencias informó el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Vallenar, Guillermo Zárate Chacana, quien ordenó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El objetivo de las diligencias es reunir antecedentes que permitan establecer las circunstancias previas al fallecimiento y determinar cómo se produjo el accidente.

Cabe señalar que este es el tercer caso de muerte de un trabajador en una mina en menos de dos semanas. El 23 de septiembre falleció uno en la mina Escondida en Antofagasta, y la semana pasada, el 1 de octubre, otro perdió la vida en Radomiro Tomic de Codelco.

(Imagen: CMP)

PURANOTICIA