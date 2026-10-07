Tráfico por el estrecho de Magallanes aumenta 70% ante restricciones del Canal de Panamá

El número de buques que navegan por el estrecho de Magallanes aumentó más de 70% en los meses de agosto y septiembre de 2026, con respecto a los niveles de 2025.

El alza se debería a la sequía que está afectando al Canal de Panamá, lo que limita el calado y cantidad de naves que diariamente pueden hacer uso de aquella vía interoceánica.

A lo anterior se sumarían las perturbaciones en Medio Oriente, ya que “han llevado a algunos operadores que transportan mercancías desde Sudamérica y África Occidental hacia Asia a evitar la región y, probablemente, a desviar sus rutas a través del estrecho de Magallanes”, de acuerdo a los señalado por el analista de Bloomberg Intelligence, Kenneth Loh.

“La sequía en Centroamérica ha sido, sin duda, la principal responsable. Esto también ha obligado a muchos armadores y operadores a pagar tasas extraordinariamente elevadas para saltarse las colas. Para los buques que desean evitar estas restricciones de tránsito, las largas colas o las elevadas tasas, el desvío por el estrecho de Magallanes supone una alternativa natural”, agregó.

Según lo consignado por Bloomberg, los cambios identificados por Loh pondrían de relieve cómo las perturbaciones climáticas y geopolíticas en los principales cuellos de botellas marítimos están reconfigurando las rutas comerciales mundiales y aumentando la importancia de alternativas.

Se prevé que la tendencia al alza continúe en los próximos meses, a medida que se ponga en marcha la temporada de cruceros. El incremento se identificó en buques de entre 60 mil y 65 mil toneladas de registro bruto.

El Boletín Estadístico Marítimo de la Armada de Chile da cuenta que el tráfico marítimo (avistamientos) de naves mayores en el estrecho de Magallanes cerró en la cifra de 2.394 unidades en el año 2025, siendo 523 de pabellón chileno y 1.871 de bandera extranjera.

PURANOTICIA