Tribunal mantiene arresto domiciliario para dos de los tres hijos de Julia Chuñil por parricidio

La Corte de Valdivia resolvió rechazar la apelación presentada por la fiscalía regional de Los Ríos y ratificó el arresto domiciliario total para dos de los tres hijos de Julia Chuñil, imputados por parricidio y robo con violencia. Los beneficiados con esta medida son Pablo San Martín y Jeannette Troncoso, quienes además quedaron sujetos a arraigo nacional.

Con esta resolución, de los cuatro acusados en la causa, únicamente Javier Troncoso permanece en prisión preventiva.

El cuarto imputado, exyerno de la víctima, quedó bajo arresto domiciliario nocturno. La fiscalía lo acusa de homicidio calificado en calidad de encubridor y de robo con violencia frustrado.

Según expuso el Ministerio Público durante la audiencia de formalización, él sería el autor material del crimen contra Chuñil.

