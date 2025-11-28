Tribunal Electoral ordenó la destitución del alcalde de San Javier por notable abandono de deberes

El Tribunal Electoral Regional (TER) ordenó la destitución del alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda, por notable abandono de deberes.

El TER acogió la denuncia presentada por los concejales Cristóbal Cancino, Sergio Pinto y Rodrigo Osorio.

La sentencia establece que el jefe comunal quedará suspendido de su cargo desde el momento en que sea notificado del fallo de primera instancia.

“Se declara que el alcalde de la comuna de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda, ha incurrido en notable abandono de deberes, configurándose la causal de remoción”, se indica.

La resolución explica que, si el fallo queda ejecutoriado, se concretará su cesación definitiva en el cargo. También se señala una inhabilitación por cinco años para ejercer cualquier función pública.

Tras la notificación del fallo, la defensa del alcalde podrá presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

