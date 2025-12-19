A 16 años de cárcel fue condenado un venezolano que coordinó operación de tráfico de migrantes hacia nuestro país

Una pena de 16 años y 3 días de presidio efectivo deberá cumplir el acusado Justin Graterol Morales, luego que la Fiscalía de Arica acreditara su autoría en delitos de tráfico de migrantes, de drogas y porte de arma de fuego y munición, tras incautar desde su domicilio diversas armas de fuego, además de una granada de mano.

El acusado, de nacionalidad venezolana, fue detenido en agosto del año pasado, en el marco de una investigación por delitos de tráfico de migrantes, dirigida por la Fiscalía local junto a detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de la PDI Arica.

De esta manera, Justin Graterol fue condenado como autor de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, tráfico de migrantes agravado, y porte ilegal de arma de fuego prohibida y de municiones.

La indagatoria de la Fiscalía y la PDI estableció que el sujeto participó y coordinó una operación de tráfico de migrantes a Chile registrada el 17 de noviembre de 2023, cuando personal policía detectó un grupo de 19 migrantes, entre ellos cuatro niños, niñas y adolescentes, quienes ingresaron irregularmente al país a cambio de dinero.

En el marco de este trabajo investigativo, el 30 de agosto de 2024, detectives allanaron el domicilio del acusado, donde se hallaron cinco armas de fuego, cargadores y diversa munición, una granada de mano, y casi 2,5 kilos de distintas drogas.

