Senapred ordena evacuación preventiva por incendio forestal en La Serena

Un incendio forestal registrado durante la tarde de este sábado en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, obligó a las autoridades a activar los protocolos de emergencia y disponer medidas preventivas para resguardar a la población ante el avance del fuego.

Ante el riesgo que representaba el siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación preventiva de la Población 18 de Septiembre, decisión que fue comunicada oficialmente a través de sus redes sociales y canales institucionales.

La evacuación fue reforzada mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envió mensajes directamente a los teléfonos móviles de los residentes del sector, instándolos a actuar con calma, seguir las instrucciones de la autoridad y colaborar con los equipos de respuesta desplegados en el lugar.

Desde Senapred también recordaron a la comunidad la importancia de considerar a los animales de compañía durante el proceso de evacuación, mientras los organismos de emergencia continúan monitoreando la evolución del incendio para evitar mayores riesgos a las viviendas y a la seguridad de los vecinos.

