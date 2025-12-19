Decretan prisión preventiva para imputado por tráfico de más de 800 kilos de marihuana en Copiapó

El Juzgado de Garantía de Copiapó dictó la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto que fue detenido tras ser sorprendido con un cargamento de más de 800 kilos de marihuana por la ruta 5 Norte.

Según los antecedentes de Fiscalía, el procedimiento se gestó con motivo de la implementación de los servicios de control vehicular dispuestos por parte de personal de la Seremi de Transportes Atacama, en el kilómetro 841, sector del peaje Puerto Viejo, quienes fiscalizaron un camión cuyo conductor no portaba la licencia de conducir profesional respectiva.

Ante esta situación, los inspectores tomaron contacto con personal de Carabineros, solicitando su presencia para adoptar el procedimiento correspondiente.

En ese contexto, personal de Carabineros se percató que desde la zona de carga expelía un fuerte olor a marihuana, corroborando que, en la carga, específicamente en dos contenedores de madera, se encontraba una gran cantidad de sacos con paquetes de esta droga.

Debido a esto, el personal del OS-7 Atacama detuvo al conductor de 34 años, de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico de drogas.

El fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Sebastián Coya González, informó que en el procedimiento se incautaron 877 kilos 268 gramos de marihuana, con un avalúo estimado por Carabineros de $8.772.000.000, aproximadamente.

