Tribunal dio curso a la demanda de Canal 13 por licitación del Festival de Viña y da 10 días a Ripamonti para evacuar detallado informe

Los primeros movimientos se empezaron a generar en el marco de la demanda de impugnación que Canal 13 presentó en contra de la Municipalidad de Viña del Mar por la licitación del Festival Internacional de la Canción para los años 2025 a 2028.

Esto, luego que el Tribunal de Contratación Pública solicitará a la entidad comunal que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti que entregue un informe relacionado a la materia objeto de la impugnación que incide en el proceso en cuestión.

"Proveyendo a lo principal de la demanda de fojas 1 y siguientes: Sin pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda, requiérase informe a la I. Municipalidad de Viña del Mar, respecto de la materia objeto de la impugnación que incide en la licitación pública denominada «Concesión de la realización y transmisión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar período 2025, 2026, 2027 y 2028»", reza el documento al que accedió Puranoticia.cl y que firman los jueces titulares Pablo Alarcón y Francisco Alsina, además del juez suplente Johans Saravia.

En el informe solicitado al autodenominado «Municipio de Cuidados» deberán acompañar y aportar todos los elementos y documentos de información sobre el asunto por el cual Canal 13 presentó esta demanda de impugnación.

También deberán informar si existe algún reclamo efectuado por Canal 13 en contra del acto administrativo. De ser así, la administración Ripamonti deberá entregar detalles de la fecha de dicho reclamo y si éste fue respondido, además de la fecha de publicación o notificación de la respuesta. Esto deberá ir acompañado del texto, tanto del reclamo de la estación televisiva como de la eventual respuesta edilicia.

Este primer movimiento acordado por los jueces Alarcón, Alsina y Saravia le da al Municipio de la Ciudad Jardín un "plazo fatal" de 10 días hábiles.

Cabe recordar que la estación televisiva denuncia que tras la revisión de los antecedentes en la plataforma de Mercado Público, "quedó en evidencia que la única oferta presentada (la de Mega, en unión temporal con la productora Bizarro) no da cumplimiento y contraviene las bases, alterando las exigencias concursales en beneficio del proponente". Esto, en al menos seis de sus puntos, según el canal.

Dichos puntos son: Término anticipado del Contrato (Punto 20 de las Bases Administrativas Generales, contrastado con el numeral 1.3.2. de la propuesta técnica de Mega); Uso de la Quinta Vergara fuera de lo establecido en las bases (Punto 1.3 de la oferta de Mega, reservándose el uso del recinto municipal no previsto en las bases, ajeno al objeto de la concesión); Eventual extensión de la concesión no contemplada en las bases (Punto 15.2 de las bases, contrastado con el punto 1.3 de la oferta) ; Restricción en la explotación del Canal Histórico (Punto 1.2.4 de las Bases Técnicas y 18., letra i) de las Bases Administrativas Generales, contrastados con el punto 1.4 de la propuesta técnica del oferente); Obras de desarrollo (el apartado correspondiente de la oferta técnica del único proponente, no da cumplimiento a las Bases, en su anexo N° 11, en los puntos 2.2.8.16, 3.4.2, 3.4.3.1 y 3.1.3); y Responsabilidad por impuestos, tributos y derechos municipales (la oferta no cumple con el punto 18 de las Bases Administrativas Generales, en su letra f, y las respuestas a las consultas a las Bases).

Tras presentar la demanda, el director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, señaló que "le hicimos saber a la autoridad municipal, previo al cierre de postulaciones, que en el caso de que la actual licitación sea declarada desierta o no existieran ofertas que cumplan con los requisitos, confirmábamos nuestro interés y disposición de participar en un eventual nuevo proceso licitatorio", agregando que “en caso que el actual único oferente se ajuste a las bases sin las condicionantes expuestas en su propuesta, se cumpliría satisfactoriamente el proceso. De lo contrario, se verá afectado no solo este período de licitación, sino que todas las que vengan a futuro".

PURANOTICIA