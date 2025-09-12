Tribunal decreta prisión preventiva para gendarme formalizada por tráfico de drogas

En un grave caso que afecta a la probidad en las instituciones, una funcionaria de Gendarmería, Andrea Belén Riffo Benítez, fue formalizada y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en el tráfico de drogas. La gendarme, quien ya fue desvinculada de la institución, fue detenida en un operativo de la PDI en la comuna de Curanilahue.

Según lo expuesto en la audiencia de formalización, la investigación condujo a una orden de registro en la vivienda de Luis Alberto Pavez Azócar, donde se incautaron 31,26 gramos de marihuana, una balanza digital, bolsas para dosificar, dinero en efectivo y una pistola a fogueo adaptada con municiones. Posteriormente, la policía allanó el domicilio de Riffo, hallando una importante cantidad de drogas, incluyendo ketamina, cocaína y marihuana.

El juez David Bravo, del Juzgado de Garantía de Curanilahue, decretó la medida cautelar más gravosa para ambos imputados, considerando que su libertad representa un "peligro para la seguridad de la sociedad". El tribunal fijó en cuatro meses el plazo para la investigación del caso.

Adicionalmente, se confirmó que un tercer sujeto detenido en el mismo procedimiento, Pablo Ignacio Pavez Azócar, también quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de homicidio frustrado, amenazas y daños, en un caso separado pero relacionado.

