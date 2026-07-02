Tribunal de Rancagua acoge cautela de Codelco y limita requerimientos de Fiscalía por investigación de fatal accidente en El Teniente

El Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la cautela de garantías solicitada por Codelco y limitó alcances de requerimientos de información de la Fiscalía Regional de O'Higgins en torno al accidente en El Teniente que costó la vida a seis trabajadores en junio de 2025.

Además, el tribunal resolvió que la investigación debe mantenerse enfocada en el esclarecimiento de los hechos que son objeto del proceso y no en reconstruir la totalidad de la actividad histórica desarrollada por la División El Teniente.

Los 27 nuevos requerimientos de información cuestionados por Codelco habían solicitado información de todas las unidades del yacimiento desde sus inicios en el año 1905. La resolución confirmó, entre otros aspectos, el derecho de Codelco a participar con su defensa en las diligencias correspondientes.

Asimismo, precisó que no corresponde exigir a Codelco elaborar información para responder requerimientos cuando ello pueda afectar sus garantías procesales.

También reconoció el derecho de la empresa a informar cuando determinados antecedentes no existan y a plantear las reservas que la ley contempla respecto de información estratégica o protegida.

Codelco sostuvo ante el Tribunal que la investigación debe desarrollarse con respeto a los derechos de los imputados y concentrar los esfuerzos sin desviarse de lo esencial: avanzar eficazmente hacia el esclarecimiento de los hechos investigados.

"Codelco ha colaborado desde el primer momento. Nuestra primera prioridad son los familiares de las víctimas y pensando justamente en los familiares de las víctimas, nosotros queremos una investigación justa, una investigación racional y por lo tanto mucho más rápida", señaló el abogado de la corporación, Davor Harasic.

También recalcaron que desde el accidente ocurrido en División El Teniente, el 31 de julio de 2025, ha colaborado activamente con el Ministerio Público, respondiendo 30 requerimientos de información, entregando más de 14.000 antecedentes, facilitando investigaciones técnicas propias y proporcionando apoyo especializado a múltiples diligencias investigativas.

La Corporación reiteró su respeto por el trabajo del Ministerio Público y por las decisiones que adopten los tribunales de justicia y especialmente, por las familias de las víctimas. Por ello, la compañía señaló que continuará colaborando activamente con la investigación y aportando todos los antecedentes que correspondan para contribuir al total esclarecimiento de los hechos.

FISCALÍA INSISTE EN PEDIR INFORMES

Por su parte, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, afirmó que para el Ministerio Público la resolución del tribunal no resultó del todo clara, por lo que solicitarán una copia del audio de la audiencia y revisarán el acta para analizar sus alcances antes de definir los pasos a seguir.

Cubillos explicó que la resolución hace referencia a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley de Acceso a la Información, normas que, según dijo, no resultan aplicables a una investigación penal.

En ese sentido, aseguró que la Fiscalía está plenamente facultada para requerir información que Codelco califica como estratégica, así como informes elaborados por entidades privadas cuando estos sean relevantes para el desarrollo de la investigación.

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