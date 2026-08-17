Suspenden clases para este martes en cuatro regiones del norte de Chile debido al sistema frontal

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para este martes 18 para cuatro comunas del norte del país a raíz del sistema frontal.

La medida se estableció para la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, la región de Antofagasta (comunas de Tocopilla, Taltal, Sierre Gorda, Mejillones y Anfogasta) y la región de Atacama.

La suspensión afecta a establecimientos de educación parvularia, básica y media, tanto públicos como privados, en las zonas señaladas.

Cabe señalar que el sistema frontal ha generado precipitaciones, las que han provocado evacuaciones preventivas, interrupciones de tránsito, activación de quebradas y remociones en masa.

Además, una persona falleció, más de 2 mil han sido evacuadas y 540 internos fueron trasladados desde el Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta.

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