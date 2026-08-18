Baja segregada cobra la vida de un conductor en la ruta 1 de la región de Antofagasta

Senapred informó que la baja segregada que afecta al norte del país, entre las regiones de Arica y Coquimbo, ha dejado hasta el momento una persona fallecida. También anunció que el fenómeno climático se mantendrá este martes, con intensidad en la región de Antofagasta.

Por lo mismo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alarma por precipitaciones intensas en la región, especialmente en el tramo entre Tocopilla y Taltal.

De igual forma, las clases fueron suspendidas en las comunas de Antofagasta, Mejillones, Taltal, Sierra Gorda y Tocopilla. La misma medida se adoptó para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama.

En cuanto a la víctima fatal, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que "tenemos que lamentar una persona fallecida en la región de Antofagasta producto de un accidente de tránsito por caída de rocas en la calzada del kilómetro 28 de la ruta 1".

El fallecido es el conductor de una camioneta, de aproximadamente 54 años, quien viajaba con otras cuatro personas que resultaron con lesiones de diversa consideración.

Además, Cebrián advirtió que "el evento no ha terminado. Se esperan precipitaciones de distinta intensidad para este martes, las que van a estar concentradas en la región de Antofagasta, en el litoral principalmente y precordillera, y valles cordilleranos".

Este lunes, las intensas precipitaciones activaron quebradas y provocaron remociones en masas que derivaron en alertas SAE de evacuaciones preventivas, especialmente en Tocopilla.

PURANOTICIA