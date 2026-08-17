540 reos son trasladados desde Tocopilla hacia Antofagasta debido al sistema frontal en el norte

Autoridades entregaron un balance de la emergencia climática que se registra en el norte del país, donde se han producido precipitaciones entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

Tras encabezar una mesa técnica para evaluar la evolución del fenómeno meteorológico, el biministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, informó que "este evento meteorológico continúa afectando de manera amplia la zona norte del país".

Además, dio a conocer que sobre el traslado de 540 internos desde el Centro de Detención Penitenciario de Tocopilla hacia Antofagasta, debido a las condiciones meteorológicas y los riesgos asociados a la activación de quebradas.

“Se encuentra en curso un operativo de traslado en el cual están participando obviamente Gendarmería, las policías y se han tomado una serie de resguardos de seguridad para trasladar a estos 540 internos”, explicó.

Además, en Tocopilla, más de 2.000 personas fueron evacuadas preventivamente debido a la activación de quebradas.

Las evacuaciones se concentraron en los sectores Pacífico Norte, Tres Marías, población Colón y población Huella Tres Puntas.

Por su parte, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, informó que la baja segregada dejó una persona fallecida en la región de Antofagasta.

“Tenemos que lamentar una persona fallecida en la región de Antofagasta producto de un accidente de tránsito por caída de rocas en la calzada del kilómetro 28 de la Ruta 1. Queremos hacer extensivo nuestro pésame a su familia y cercanos”, señaló.

Preliminarmente, informó que se contabilizan siete damnificados en Tarapacá y 244 personas albergadas entre las regiones afectadas por el evento meteorológico. De estas últimas, 200 corresponden a Antofagasta, 24 a Arica y Parinacota y 20 a Tarapacá.

La autoridad reveló que 40 viviendas sufrieron daños menores y otras 21 permanecen en evaluación.

Durante la jornada fue necesario utilizar en ocho oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE). Cuatro mensajes estuvieron destinados a reforzar procesos de evacuación -tres en Antofagasta y uno en Atacama- y otros cuatro fueron emitidos de manera preventiva, tres en Atacama y uno en Coquimbo.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), existen cerca de 18.000 clientes sin suministro eléctrico en las regiones afectadas, más de 10.000 de ellos en Arica y Parinacota.

(Imagen referencial)

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