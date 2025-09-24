Tribunal condena a biólogo tras agresión sexual a científica francesa en la Antártica

El Tribunal Oral Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio en contra del biólogo chileno Jorge Gallardo Cerda, acusado del delito consumado de violación de una científica francesa, perpetrado en febrero de 2019 en las Islas Shetland del Sur, en la Antártica.

En la resolución, el tribunal -integrado por los jueces Guillermo Cádiz Vatcky (presidente) y César Millanao Andaur (redactor)- tras la deliberación de rigor, dio por acreditado tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Gallardo Cerda. La sentencia se leerá a las 13:45 horas del próximo viernes 3 de octubre.

Según la acusación de la Fiscalía Regional de Magallanes, el 29 de febrero del 2019, la víctima se encontraba junto al imputado y otros dos científicos llevando a cabo una investigación en territorio antártico chileno, específicamente en la Península Byers, al extremo oeste de la Isla Livingston, en las Islas Shetland del Sur,

Víctima y victimario, que ya se conocían de una expedición previa, compartieron carpa en el campamento base y, en ese contexto, el imputado se habría aprovechado de la soledad e inhóspito del lugar para perpetrar la violación en su contra.

Tras ello, la víctima calló lo acontecido y una vez finalizada la expedición y de regreso en Santiago, se sumió en una depresión que la invalidó laboralmente, según indica la evaluación del siquiatra que la atendió.

