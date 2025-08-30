Tribunal amplía detención de “Crazy Nach” por doble homicidio en la región del Biobío

La investigación en torno a Marcelo González, conocido como “Crazy Nach”, continúa su curso tras la decisión del Tribunal de Garantía de Lota de ampliar su detención hasta el próximo martes a las 15:00 horas. El hombre está sindicado como presunto autor de dos homicidios ocurridos en Lota y en San Pedro de la Paz.

En el caso de esta última comuna, la Fiscalía lo vincula con la muerte de Macarena Riveros, quien fue acribillada en medio de un conflicto vial a mediados de agosto. La solicitud de prolongar la detención fue realizada por el fiscal Felipe Calabrano, argumentando la existencia de “diligencias pendientes” y la necesidad de agrupar esta causa con otro homicidio.

Ni la defensa ni la parte querellante en el caso de Riveros se opusieron a la medida. Sobre ello, la abogada defensora Ángela Contreras explicó a La Radio que no objetaron la decisión “porque efectivamente también nosotros necesitamos tiempo para conocer los antecedentes”.

“Recién nos acaban de entregar los antecedentes y tampoco he tenido tiempo de hablar con mi cliente, para saber realmente su versión. Lo único que yo puedo saber es que hay dos hechos que se estarían relacionando por la evidencia balística, lo que nos dice que las armas que se utilizaron en los dos hechos es la misma”, detalló.

La jurista también subrayó que “sin embargo, no se puede saber quién ocupó esa arma, y si, como hay tanto tiempo de diferencia entre un hecho y otro, también es muy probable que esa arma haya pasado de mano y que no sea la misma persona”.

Finalmente, indicó que su representado sostiene no tener relación con el crimen de San Pedro de la Paz, versión que deberá ser revisada en la audiencia del próximo martes.

