Tres personas están desaparecidas tras caer vehículo al río Tinguiririca en O'Higgins

La Delegación Presidencial Regional de O’Higgins informó que tres personas están desaparecidas tras caer en vehículo al río Tinguiririca durante un paseo a las Termas del Flaco, en la comuna de San Fernando.

De acuerdo a lo informado por Carabineros de Colchagua, un vehículo menor fue arrastrado por el caudal del río Tinguiririca.

De igual forma reportaron que "tres personas desaparecidas y dos lesionadas (un adulto y un menor de edad) permanecen en la zona aguardando por atención médica y evacuación".

Ante esta situación, se han activado de forma inmediata los protocolos de emergencia, disponiendo el traslado al lugar de personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, unidades de Cuerpo de Bomberos de San Fernando y dos ambulancias del SAMU.

Finalmente expusieron que, a través del Centro Regional de Alerta Temprana, "se mantiene una coordinación permanente con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para gestionar los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda".

