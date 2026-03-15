Brutal homicidio en Curicó de joven 24 años termina con dos detenidos

Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio de un joven de 24 años ocurrido durante la madrugada de este domingo en Curicó, en la región del Maule.

El crimen se registró en el sector de Santa Fe, donde la víctima habría sido atacada con un arma de fuego.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Maule.

El jefe de la BH de Curicó, subprefecto Erik Cáceres, explicó que los detectives realizaron diversas diligencias en el lugar del hecho.

Según detalló, al llegar al sitio del suceso los equipos policiales “comenzaron el trabajo en el sitio del suceso, efectuando la fijación respectiva, así como el examen externo del cadáver, el empadronamiento y la toma de declaración de testigos”.

Las primeras pericias permitieron establecer que la muerte del joven fue provocada por un disparo.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal (SML) para la realización de la autopsia, la que permitirá determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Por decisión del tribunal, la detención de ambos sospechosos fue ampliada hasta este martes, plazo durante el cual se desarrollarán nuevas diligencias para reunir antecedentes que permitan avanzar en la investigación del caso.

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