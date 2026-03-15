Curanilahue lidera precipitaciones del sistema frontal en la Región del Biobío

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en la región del Biobío dejaron importantes acumulados de agua en distintas comunas, según el balance entregado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El sistema frontal que afectó a la zona provocó diversos efectos en la región, entre ellos caída de árboles, anegamientos en calles y cortes de suministro eléctrico en distintos sectores.

De acuerdo con el reporte oficial y con datos actualizados hasta las 13:00 horas, varias estaciones de monitoreo registraron significativos niveles de precipitaciones acumuladas entre el sábado 14 y la mañana de este domingo.

En la provincia de Concepción, los registros indican 43,8 milímetros de lluvia en Concepción, 17,2 mm en Tomé, 50,2 mm en Santa Juana y 43,4 mm en Lota.

En tanto, en la provincia de Arauco se concentraron algunos de los montos más altos del evento meteorológico.

Según el informe, la estación ubicada en Curanilahue registró 97,6 milímetros de agua caída, seguida por Bajo Los Ríos con 77,5 mm, Cañete con 47,8 mm y Carampangue con 22,6 mm.

Por su parte, en la provincia del Biobío, los registros también muestran importantes acumulados.

En esa zona se reportaron 60,2 milímetros en Mulchén, 54,0 mm en el Embalse Pangue y 29,8 mm en Los Ángeles.

El informe elaborado por la Dirección General de Aguas (DGA) también señala que durante la mañana de este domingo las precipitaciones continuaron en varias estaciones de monitoreo.

Solo hasta las 12:00 horas, algunos puntos ya acumulaban nuevos registros, entre ellos 32,8 milímetros en el Embalse Pangue, 23,4 mm en Concepción y 19,6 mm en Mulchén.

Pese a los altos niveles de lluvia registrados en distintos sectores, las autoridades indicaron que ninguna estación de la Región ha superado el umbral de Alerta Azul, por lo que no existe riesgo de desborde de ríos por ahora.

Las condiciones meteorológicas continúan siendo monitoreadas por los organismos correspondientes, mientras se mantiene el seguimiento permanente del sistema frontal en la zona.

PURANOTICIA