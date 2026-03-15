Senapred mantiene alerta amarilla en el Biobío por sistema frontal

La Región del Biobío continúa bajo alerta amarilla debido al sistema frontal que ha dejado intensas precipitaciones durante las últimas horas en distintos puntos del territorio.

Así lo informó el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alejandro Sandoval, quien explicó que el organismo mantiene un monitoreo permanente de la situación.

Según indicó la autoridad, hasta ahora las lluvias no han provocado emergencias de gran magnitud, aunque sí se han registrado algunos incidentes menores que están siendo atendidos por los equipos desplegados en terreno.

En ese contexto señaló que “al momento no se registran emergencias mayores, sino que solamente algunas situaciones puntuales que están siendo abordadas oportunamente en terreno por los organismos municipales, Bomberos, Carabineros y otros organismos de primera respuesta”.

De acuerdo con el balance preliminar, las precipitaciones más intensas se concentraron principalmente en la provincia de Arauco, donde los registros fueron más elevados durante la noche y la madrugada.

Al respecto, Sandoval explicó que “en algunas estaciones se registraron cerca de 90 milímetros de agua caída”.

En otras zonas de la región, como las provincias de Concepción y Biobío, los acumulados de lluvia alcanzan aproximadamente los 50 milímetros, cifras que se mantienen dentro de los rangos previstos por los pronósticos meteorológicos.

El director regional de Senapred también advirtió que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, aunque con menor intensidad.

En ese sentido sostuvo que “estas precipitaciones continuarán durante el día, irán declinando en cuanto a la intensidad, pero también tendremos precipitaciones hasta el día de mañana, lunes”.

Frente a este escenario, la autoridad llamó a la comunidad a mantener medidas de precaución y a informarse a través de los canales oficiales.

Sandoval indicó que “hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados, estar muy atentos a las condiciones de riesgo en su entorno y evitar conductas de riesgo que puedan provocar daño a la salud de las personas”.

Desde Senapred señalaron además que la Unidad de Alerta Temprana continúa realizando un seguimiento constante del sistema frontal.

La autoridad también destacó la labor de los equipos de emergencia que se encuentran trabajando en distintas comunas para enfrentar las consecuencias de las lluvias.

En esa línea afirmó que “desde Senapred continuamos monitoreando en nuestra unidad de alerta temprana y aprovechamos de destacar el trabajo que están haciendo los organismos de primera respuesta y funcionarios municipales en terreno, atendiendo las emergencias menores que están afectando a nuestra región”.

PURANOTICIA