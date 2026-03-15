Tres muertos y dos heridos dejó choque frontal entre camión y auto en Mejillones

Tres personas muertas y dos heridas, uno de ellas de gravedad, fue el resultado de una colisión frontal entre un camión y un vehículo menor, ocurrida en la comuna de Mejillones, Región de Antofagasta.

El accidente ocurrió la tarde de este sábado en el kilómetro 89 la Ruta 1 Norte, donde por causas que se investigan el vehículo de carga y el automóvil impactaron a gran velocidad.

Producto de la violencia del choque, tres de los ocupantes del vehículo menor murieron en el lugar, mientras que otros dos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Los lesionados fueron trasladados a recintos asistenciales, en tanto que la SIAT de Carabineros iniciaron los peritajes para aclarar las causas del accidente.

PURANOTICIA