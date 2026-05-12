Tres militares peruanos fueron detenidos en la zona norte tras ser descubiertos ingresando con ketamina

Tres militares peruanos fueron detenidos en la comuna de Huara, región de Tarapacá, tras ser descubiertos por Carabineros ingresando con ketamina.

Los aprehendidos mantenían la sustancia tanto dentro de sus cuerpos como también adosada.

El caso se registró el fin de semana en el kilómetro 1.839 de la ruta 5 Norte, aunque se conoció públicamente durante este martes.

Los funcionarios del Ejército de Perú trasladaban más de cuatro kilos de ketamina entre los tres.

La droga estaba dosificada en ovoides, parte de ellos habían sido ingeridos por los imputados, mientras que otros estaban adheridos a sus cuerpos.

Los tres sujetos fueron trasladados hasta la Segunda Comisaría de Pozo Almonte, quedando a disposición de la justicia para enfrentar durante el control de detención.

PURANOTICIA