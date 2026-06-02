Inspección nocturna sorpresa revela graves fallas de seguridad en cárceles de Aysén: hallan portones abiertos y accesos sin guardia

Como parte del plan nacional de fiscalización a recintos penitenciarios que desarrolla la Contraloría General de la República (CGR), un equipo de la sede regional de Aysén detectó graves deficiencias de seguridad durante una inédita inspección simultánea realizada en horario nocturno y hasta la madrugada en cinco unidades penales de la región.

La fiscalización se enmarca en un programa de trabajo que ya ha permitido revisar en terreno el funcionamiento de 70 recintos penitenciarios a nivel nacional, con especial foco en los controles de seguridad, el cumplimiento de los procedimientos de incautación de sustancias ilícitas y especies prohibidas, así como la asistencia y el cumplimiento de la jornada laboral del personal, entre otras materias.

La inspección realizada este fin de semana fue encabezada por el contralor regional de Aysén, Ricardo Hevia, y se desarrolló entre las 22:00 horas del sábado 30 de mayo y las 02:30 horas del domingo 31.

Durante ese período, el equipo fiscalizador se presentó sin previo aviso en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado de Coyhaique, además de otros establecimientos penitenciarios de la región, con el objetivo de verificar condiciones de seguridad, mecanismos de control y asistencia del personal.

Uno de los hallazgos más preocupantes se registró al inicio de la visita inspectiva. El equipo constató que el portón de acceso vehicular y peatonal del recinto se encontraba completamente abierto, mientras que la barrera de seguridad permanecía levantada.

A ello se sumó que la garita destinada al control de acceso no contaba con ningún funcionario de Gendarmería de Chile resguardando el ingreso al establecimiento, una situación que ya había sido observada previamente por la Contraloría en marzo de 2025.

SOLICITUD DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

Si bien la visita forma parte de una auditoría que contempla diversos procesos administrativos, la gravedad y urgencia de los hechos detectados llevó a la CGR a oficiar durante esta jornada a los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

El organismo solicitó que se instruya un sumario administrativo y que se adopten de manera inmediata las medidas correctivas que correspondan para subsanar las falencias detectadas.

Pese a la relevancia del hallazgo, la Contraloría precisó que el proceso de fiscalización en esta unidad penal continuará para revisar otras materias contempladas en la auditoría.

El operativo también incluyó inspecciones nocturnas al Centro de Cumplimiento Penitenciario y a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, ambos ubicados en Coyhaique.

Asimismo, los fiscalizadores se trasladaron hasta Puerto Aysén, donde realizaron controles en el Centro de Detención Preventiva y en el Centro de Estudio y Trabajo Valle Verde.

El plan nacional de fiscalización impulsado por la Contraloría ha permitido reforzar el control sobre el funcionamiento de 70 establecimientos penitenciarios en todo el país y contempla, además, otras acciones complementarias.

Entre ellas destaca el retiro desde Gendarmería de diversos sumarios administrativos que permanecían en tramitación desde hace años —algunos incluso próximos a prescribir— con el propósito de determinar eventuales responsabilidades administrativas.

De acuerdo con la CGR, estos procedimientos están vinculados principalmente a hechos como fugas de internos, consumo de drogas al interior de los recintos penitenciarios y otras irregularidades detectadas en el sistema carcelario.

PURANOTICIA