Evitan la exportación ilegal hacia China de 429 kilos de cobre robado a empresa de telecomunicaciones en Arica

La Dirección Regional de la Aduana de Arica concretó un nuevo procedimiento de fiscalización que permitió impedir la salida ilegal del país de 429 kilos de cobre correspondientes a cables de telecomunicaciones sustraídos, los cuales pretendían ser exportados hacia China bajo la declaración de chatarra de cobre.

El hallazgo se produjo durante una revisión física realizada por funcionarios de la Unidad de Fiscalización en el sector TPA del Puerto de Arica, donde se inspeccionó una operación de exportación que amparaba el envío de material metálico.

Tras las verificaciones efectuadas y el análisis de los antecedentes disponibles, se estableció que parte de la mercancía correspondía a cables de cobre pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones que habían sido previamente denunciados como robados.

Ante estos antecedentes, la Aduana de Arica procedió a retener la mercancía y presentar una denuncia por el delito de contrabando, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ordenanza de Aduanas, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El Director Regional (s) de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó que este procedimiento refleja el trabajo permanente que desarrollan los equipos fiscalizadores para resguardar el comercio exterior y evitar que mercancías de origen ilícito sean incorporadas a los flujos internacionales.

“Este procedimiento da cuenta de la capacidad de análisis y fiscalización de nuestros equipos, quienes lograron detectar una operación que buscaba sacar del país material de origen ilícito. Nuestro trabajo apunta a proteger la cadena logística, resguardar el comercio exterior legítimo y colaborar activamente con la persecución de delitos que afectan a sectores estratégicos para el desarrollo del país”, señaló.

Este hallazgo se suma a otro procedimiento realizado por la Aduana Regional de Arica durante abril, cuando funcionarios detectaron 226 kilos de cobre ocultos en las estructuras de una camioneta que intentaba ingresar al país por el Complejo Fronterizo Chacalluta.

(Imagen: Aduanas)

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