Tres fallecidos y un herido grave deja violenta colisión entre automóvil y dos camiones en ruta que une Concepción y Florida

Tres personas fallecieron en un accidente de tránsito que se produjo en la ruta que une Florida con Concepción, en la región del Biobío.

La violenta colisión entre un vehículo menor y dos camiones se registró en la ruta N-48-O, a la altura del fundo El Peumo.

Por causas que se investigan, el auto impactó contra la máquina de alto tonelaje y producto de la misma fuerza del choque, colisionó al otro vehículo de carga.

En el lugar de la emergencia se constató el fallecimiento de tres personas adultas, ocupantes del vehículo menor: dos mujeres y un hombre.

Mientras que una cuarta persona fue trasladada en estado grave hasta el Hospital de Concepción.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros será el organismo encargado de investigar las causas del accidente.

(Imagen: @ECHBiobio)

PURANOTICIA