Tres carabineros y 16 civiles detenidos por asociación criminal tras masivo operativo en Curanilahue

Tres funcionarios de Carabineros fueron detenidos este jueves en el marco de una investigación que apunta a una organización criminal que operaría en la provincia de Arauco, en la Región del Biobío.

Según consignó 24Horas, los tres cabos segundos fueron capturados tras una serie de allanamientos realizados en la comuna de Curanilahue, diligencias que incluyeron cerca de 20 inmuebles intervenidos. En el operativo también fueron detenidos al menos 16 civiles.

De acuerdo con antecedentes preliminares, la investigación contempla delitos de asociación ilícita, asociación criminal, falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, obstrucción a la investigación e infracción a la Ley de Drogas.

A través de un comunicado oficial, la Jefatura de Zona de Carabineros Biobío detalló que "personal especializado de Asuntos Internos logró establecer antecedentes que vincularían a tres funcionarios de la Prefectura de Arauco con hechos presuntamente constitutivos de delito".

La institución añadió que, una vez conocidos los antecedentes, se adoptaron "de manera inmediata las medidas administrativas correspondientes", procediendo a la desvinculación de los tres funcionarios involucrados.

Asimismo, Carabineros informó el inicio de un sumario administrativo con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades individuales, mientras que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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