SAG confirmó el primer caso de influenza aviar altamente patógena en ave silvestre en la región de Arica

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó un caso de influenza aviar en la región de Arica, el primero en la Macrozona Norte, tras la detección de un ejemplar de piquero (Sula variegata) contagiado en el sector de Playa Las Machas, en las cercanías del humedal Río Lluta, en la comuna de Arica.

La confirmación fue realizada por el laboratorio Lo Aguirre del SAG, tras lo cual se activaron de inmediato los protocolos sanitarios establecidos. Entre las acciones implementadas se encuentra la intensificación de la vigilancia en el área afectada.

También se incluyó el catastro de aves silvestres y la búsqueda activa de ejemplares muertos o con sintomatología compatible con la enfermedad. Asimismo, se reforzará la vigilancia en aves de traspatio ubicadas en sectores cercanos al lugar de detección.

El SAG activó en marzo el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria, tras la detección del primer caso positivo de influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres en la región de Valparaíso. Actualmente, son 11 regiones las que han presentado casos del virus, entre Valparaíso y Magallanes, a lo que se suma ahora Arica y Parinacota.

La influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral que afecta tanto a aves domésticas como silvestres, posee una alta capacidad de propagación y puede provocar elevada mortalidad en las especies afectadas.

Por ello, el SAG recomendó mantener siempre a las aves domésticas en espacios protegidos, evitar su contacto con aves silvestres y resguardar que no compartan agua ni alimento con ellas.

Ante signos sospechosos como diarrea, decaimiento, depresión, coloración azulada de cresta, barbillas o patas, plumaje erizado, descoordinación o muertes inusuales, las aves no deben ser manipuladas directamente y se debe realizar una denuncia inmediata al SAG.

(Imagen: Claudio Maureira)

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