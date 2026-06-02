Acusados de violación grupal a universitaria declararon en Concepción: abogado asegura que hubo una "dinámica con contenido sexual y consentido"

Tres de los cuatro jóvenes presuntamente involucrados en una denuncia de violación grupal que habría sufrido una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS), sede Concepción, declararon en el cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de la capital de la región del Biobío.

La denunciante acusó que luego de ir a una "fiesta mechona" fue al departamento de otro estudiante, donde el 5 de marzo la habrían atacado cuatro hombres, y que tres de ellos serían alumnos de Derecho de la misma casa de estudios en la que ella cursa su carrera.

La Fiscalía Local de Concepción desarrolla la investigación, y los individuos señalados por la joven estarían en este momento en calidad de imputados.

Las pesquisas las lleva a cabo la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI por encargo del Ministerio Público.

Los imputados que declararon no fueron detenidos y estuvieron acompañados de sus abogados. El defensor Juan Claudio Sandoval indicó que los jóvenes "manifiestan haber tenido una dinámica con contenido sexual y consentido con la víctima reclamante".

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