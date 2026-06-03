Pilotos de la FACh debieron realizar aterrizaje de emergencia en la región de Coquimbo tras sufrir desperfecto en la aeronave

De emergencia tuvieron que aterrizar dos pilotos de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) luego de sufrir un desperfecto en la región de Coquimbo.

La institución reportó que los pilotos viajaban en un avión T-35 Pillán que partió desde la Base Aérea El Bosque, en Santiago, con destino a la zona norte del país.

A pesar de las alertas que esta situación levantó, la FACh informó que la tripulación resultó ilesa y que “no se ocasionaron daños físicos ni materiales a terceros”.

Cabe hacer presente que, hasta el cierre de esta nota, no habían podido ser rescatados los pilotos debido a las dificultades de acceso al lugar donde aterrizaron.

De igual forma, aseguraron que ya iniciaron las diligencias respectivas para investigar cuáles fueron las causas del hecho en las cercanías de La Serena.

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