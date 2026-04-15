Tras violento episodio escolar, jueces exponen sobre responsabilidad penal adolescente a estudiantes en Calama

Con el propósito de profundizar en los alcances de la Ley de Responsabilidad Adolescente, los magistrados Karen Herrera y Carlos Salazar, pertenecientes al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, encabezaron una exposición dirigida a cerca de 90 alumnos de octavo básico matriculados en la Escuela D-54 República de Chile.

Fue el propio recinto educativo el encargado de coordinar esta instancia, cuyo foco principal consistió en proporcionar los antecedentes básicos de dicha normativa y, al mismo tiempo, resolver las inquietudes que los jóvenes presentaban sobre la materia.

Cabe recordar que este mismo establecimiento fue escenario de un grave hecho de violencia escolar el pasado 1 de abril. En aquella jornada, un estudiante de octavo básico resultó apuñalado por un compañero en las afueras del colegio.

A lo largo de la presentación, los jueces no solo se limitaron a la responsabilidad penal, sino que también analizaron en detalle la Ley Aula Segura. En este punto, hicieron especial hincapié en la importancia de la convivencia escolar y la prevención de la violencia al interior de los establecimientos educacionales.

Finalmente, la jornada permitió que los escolares interactuaran directamente con los magistrados, generando un espacio de diálogo donde pudieron realizar sus consultas sobre diversas temáticas, tales como los diferentes tipos de sanciones, la clasificación de los delitos y el funcionamiento de los procesos penales, entre otros asuntos.

PURANOTICIA