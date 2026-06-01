Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna en el complejo fronterizo Ollagüe

El trabajo conjunto del Servicio Nacional de Aduanas, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Calama, permitió la incautación de 458 kilos 60 gramos de cannabis que eran transportados ocultos al interior de un camión cisterna que ingresaba al país por el complejo Fronterizo Ollagüe.

Según los antecedentes de Fiscalía, el procedimiento se inició cuando funcionarios de la Aduana detectaron, mediante un equipo escáner portátil, irregularidades en un vehículo de matrícula boliviana para transporte de combustible que declaraba circular vacío.

Al ingresar al estanque del camión, encontraron bolsas con mercancías desconocidas. En el lugar también estaba personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Calama.

Tras esta situación, se dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada Antinarcóticos Calama para el procedimiento especializado y el desarrollo de las diligencias investigativas correspondientes.

Con apoyo de la Fuerza de Tarea Frontera, los detectives establecieron la existencia de 44 paquetes contenedores de cannabis ocultos en la estructura del vehículo, logrando la incautación de la sustancia ilícita.

Como resultado de las diligencias, fue detenido el conductor del camión, un ciudadano boliviano mayor de edad, quien mantenía situación migratoria regular en el país y no registraba antecedentes policiales ni órdenes pendientes.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dijo que "esta incautación demuestra que la institucionalidad del Estado se está ejerciendo en esta región, porque cada vez que circulan flujos de mercancía ilícita, independiente del tipo de droga que sea, lo que se está ofendiendo es la soberanía de nuestro país, y lo que están haciendo las instituciones aquí presentes es proteger la soberanía y la seguridad nacional".

Por su parte, el director regional de la Aduana de Antofagasta, Francisco Romero, destacó que "este procedimiento es producto del nivel de preparación y experiencia de nuestros equipos, así como la efectividad de las herramientas tecnológicas que utiliza el Servicio Nacional de Aduanas para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de mercancías ilícitas".

"La labor de nuestros fiscalizadores identificó esta carga de droga antes de que ingresara al territorio nacional, lo que permitió desencadenar los procesos investigativos instruidos por la Fiscalía y desarrollados por la Policía de Investigaciones", indicó.

En tanto, el jefe nacional contra el crimen organizado de la PDI, prefecto inspector Erik Menay, señaló que "las organizaciones criminales transnacionales utilizan distintas rutas y mecanismos de ocultamiento para intentar vulnerar los controles fronterizos".

"Este importante decomiso demuestra que la coordinación entre las instituciones del Estado está funcionando y que contamos con capacidades especializadas para detectar estas amenazas e intervenir oportunamente. Nuestro objetivo no es solamente incautar la droga, sino también identificar a quienes están detrás de estas operaciones, desarticular sus redes y evitar que estas sustancias lleguen a nuestras comunidades", indicó.

El conductor detenido fue formalizado por el delito de tráfico de drogas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y un plazo de investigación de 100 días.

(Imagen: Aduanas)

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