Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región del Biobío ante pronóstico de precipitaciones normales a moderadas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) del Biobío declaró Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la zona:

Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en zonas de la región, durante este miércoles 3.

Adicionalmente, conforme a lo indicado en la actualización del Informe de Amenaza Meteorológica de la DMC, los montos pronosticados de precipitaciones (mm) e isoterma 0°C (m.s.n.m.), son los siguientes:

Sector 3 de junio Precipitaciones Litoral 10 – 15 Cordillera costa 15 – 25 Valle 10 – 15 Precordillera 15 – 25 Cordillera 20 – 30 Isoterma 0°C 3.000 – 2.800

Cabe destacar que, los montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

​En consideración a estos antecedentes, la Dirección Regional del Senapred del Biobío declaró Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

PURANOTICIA