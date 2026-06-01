Incautan casi 10 mil zapatillas de lujo falsificadas, carteras, gorros y joyas de fantasía en el puerto de Iquique

Aduanas interceptó un millonario contrabando con casi 10 mil falsificaciones de zapatillas de lujo, carteras, gorros y joyas de fantasía, en el puerto de Iquique.

El total del contrabando con imitaciones de productos de lujo -que venía desde Asia con destino a una importadora de la Zona Franca de Iquique-, fue avaluado en más de US$ 296.000, quedando todos los productos incautados.

La fiscalización basada en inteligencia y el análisis de los datos del comercio exterior por parte del Servicio Nacional de Aduanas, permitió concretar una millonaria incautación de falsificaciones que pretendía ser ingresada al país.

Durante el procedimiento ejecutado por los equipos de fiscalizadores de la Aduana Regional de Iquique, se logró detectar un contenedor en cuyo interior había un contrabando con miles de pares de zapatillas falsas, además de carteras, gorros y joyas de fantasía.

Tras someter el cargamento a una revisión no intrusiva a través del camión escáner, se determinó abrir el contenedor para revisar en detalle toda la carga, que sólo había sido declarada como calzado deportivo sin marcas por parte del importador.

Sin embargo, los fiscalizadores de Aduanas descubrieron en total 9.972 pares de zapatillas que imitaban modelos de las marcas Louis Vuitton, Gucci, Giuseppi Zanotti, New Balance, Dolce & Gabbana, Burberry, Lacoste, Versace, Moschino, Nike, Coach y OC. También figuraban 30 carteras Louis Vuitton y Burberry y 60 gorros Gucci.

Todos estos antecedentes fueron dados a conocer en el puerto por el Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.

El Subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, destacó que “el Gobierno del Presidente Kast está comprometido con fortalecer la seguridad de los habitantes de la Región de Tarapacá y de todos los chilenos. Para ello, es fundamental seguir reforzando las capacidades de control y fiscalización de los organismos del Estado, de manera que procedimientos exitosos como este continúen dando resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito”.

Asimismo, la autoridad enfatizó que los ajustes presupuestarios no afectarán el trabajo de las instituciones encargadas del control fronterizo y la persecución de actividades delictivas. “Los organismos que cumplen funciones esenciales en el combate a la delincuencia y al crimen organizado contarán con los recursos necesarios para desarrollar su labor. Como Gobierno, estamos trabajando para fortalecer estas capacidades y seguir respaldando el trabajo que realizan diariamente en beneficio de la seguridad del país”, afirmó.

Por su parte, la Directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, explicó que "Este procedimiento es resultado del trabajo permanente de análisis de riesgo e inteligencia que desarrolla el Servicio Nacional de Aduanas en los distintos puntos de control del país. A partir de esos procesos se identificó una operación que requería una revisión más exhaustiva y, mediante el uso de tecnología no intrusiva, se escaneó el contenedor, detectándose mercancías no declaradas y una importante cantidad de productos que vulneraban derechos de propiedad intelectual e industrial".

Agrego que "este tipo de hallazgos demuestra la capacidad de nuestros equipos fiscalizadores para identificar operaciones irregulares y proteger tanto a los consumidores como al comercio legítimo. Como Servicio Nacional de Aduanas cumplimos un rol fundamental en la seguridad y el desarrollo del país, resguardando las fronteras, combatiendo el comercio ilícito y contribuyendo a que las actividades económicas se desarrollen bajo reglas justas y en cumplimiento de la normativa vigente".

PURANOTICIA