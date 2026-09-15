Tras pasar más de 640 días en prisión preventiva, tribunal de Puerto Montt descarta femicidio frustrado y recalifica acusación

El defensor penal público José Miguel Godoy logró que el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt descartara la acusación de femicidio frustrado que pesaba sobre un hombre de nacionalidad haitiana, quien permaneció privado de libertad de manera ininterrumpida por más de 640 días, es decir cerca de dos años.

Tras haber escuchado a las partes y las pruebas presentadas, los jueces determinaron recalificar los hechos investigados a lesiones menos graves y condenar al imputado por el delito de desacato.

La causa llegó a juicio oral con la Fiscalía solicitando una pena superior a 12 años por el delito de femicidio frustrado. Durante la audiencia la víctima no compareció, por lo que se procedió a la lectura de sus declaraciones anteriores.

De acuerdo con el abogado Godoy, la estrategia de defensa se sostuvo en que la evidencia médica no permitía acreditar el ánimo de matar exigido por la figura del femicidio frustrado. "Todos los resultados médicos apuntaban a una lesión de mediana gravedad", explicó.

Según el defensor público, el Ministerio Público "no logró desvirtuar esta circunstancia de que no había ánimo de matar", y la lectura de declaraciones previas se realizó, a su juicio, con infracciones legales relevantes.

Pese al resultado del juicio, luego de la revisión de la medida cautelar se mantuvo la prisión preventiva del imputado, decisión que el defensor público cuestiona.

Según el defensor público, lo más relevante del fallo es que el propio tribunal oral descartó la existencia de un femicidio frustrado. La lectura de sentencia, en que se determinará la pena final por el delito de desacato aún está pendiente.

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