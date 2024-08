Tras llegada de ex jefa de campaña de Sharp, acusan a administración Melipillán de ser una bolsa de trabajo del Frente Amplio en Quilpué

Molestia y hasta indignación, en algunos casos, hay en varios concejales de Quilpué por las últimas contrataciones en la Corporación Municipal, a propósito de la reciente llegada de la exjefa de campaña de Jorge Sharp, exDideco de Valparaíso y exseremi de Educación Romina Maragaño a la Dirección de Comunicaciones e Intersector, calificando al denominado Municipio Abierto como una bolsa de trabajo del Frente Amplio.

Los ediles reclaman que no es la primera vez que ocurre esto. Maragaño llegó a las oficinas municipales hace un mes aproximadamente, mientras que Silvana Sáez, que es jefa de gabinete de la alcaldía, había llegado hace varios meses atrás a la Corporación al cargo que actualmente desempeña Maragaño. Sáez salió con polémica de la Alcaldía porteña, cuestionada por el mal uso de subvenciones escolares y un fallido concurso de directores de liceos. De hecho, cuando el alcalde Sharp le pidió la renuncia, ésta se negó.

"La decisión del Alcalde se trata más bien de una medida política apresurada, en la cual se me utiliza como chivo expiatorio para dar respuesta a la presión política que desde distintos campos se ha puestos sobre él”, dijo en una carta hecha pública en 2020.

POLÉMICA OFICINA

En 2022 hubo una polémica anterior con un pronunciamiento de la Contraloría a propósito de la "Oficina Constituyente de Quilpué", departamento que luego fue nombrada como "Dirección de Comunicaciones e Intersector", departamento a la cual llegó Sáez hace más de un año, luego pasó a la jefatura de gabinete, y este mes arribó a dicha dirección de comunicaciones, Maragaño.

El órgano contralor había concluido que la Corporación Municipal de Quilpué “a través de la entonces Oficina Constituyente de Quilpué y posteriormente por medio de Su Departamento de Participación Intersectorial, efectuó actividades relacionadas con la difusión y promoción del proceso constituyente, situación que se encuentra fuera de sus competencias y que distrae su acción de su principal finalidad, que es satisfacer las necesidades deja comunidad local en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, por lo que esa entidad deberá abstenerse, en lo sucesivo, de realizar o promover actividades como las de la especie”.

En tanto, en el caso de Maragaño, fue jefa de campaña de Jorge Sharp en 2016 y luego la directora de Desarrollo Comunal, cargo al cual renunció dos años después luego de que se conocieran irregularidades en la administración del estadio O’Higgins de Valparaíso, edificio que depende del Departamento de Deportes, que a su vez está a cargo de la Dideco. De acuerdo a lo que se planteó en esa oportunidad, la razón habría sido su responsabilidad política pues los dineros que se recaudaban principalmente por concepto de arriendo de las dependencias no habrían ingresado a las arcas municipales.

El 17 de marzo de 2022 asumió la Seremi de Educación y el pasado 19 de junio de este año renunció, para luego ser incorporada a la Corporación Municipal de Quilpué hace algunas semanas. De hecho, ya es posible ver su nombre en el sitio web en la dirección en la que se desempeña. A su vez, es parte de la Dirección Regional del Frente Amplio en la región de Valparaíso.

Por todo esto, varios concejales alzaron la voz y reclamaron que el municipio estaría funcionando como una bolsa de trabajo del Frente Amplio, pues acusan que no sólo se trata de ellas dos, sino que de varios abogados de la misma Corporación.

El concejal Renzo Aranda (DC) advierte que considera “preocupante” la “creciente cantidad de contrataciones a militantes políticos del FA en la Corporación Municipal bajo la actual administración de la Alcaldesa Melipillán”.

“INTERESES PARTIDISTAS”

A su parecer, estos nombramientos “generan serias dudas sobre si se están priorizando los intereses partidistas por sobre la verdadera necesidad de contar con profesionales competentes y comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad. Las mayorías de estas contrataciones son personas desvinculadas de otros municipios, algunos de ellos con sumarios administrativos y otros despedidos por el gobierno”.

En ese sentido, indica que “las decisiones que afectan la gestión pública deben estar basadas en la capacidad y experiencia, no en lealtades políticas. En momentos donde Quilpué enfrenta múltiples desafíos, resulta inaceptable que se utilicen cargos públicos para favorecer intereses particulares. Este tipo de prácticas no sólo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, sino que también pone en riesgo la eficiencia y eficacia de la Corporación en la entrega de servicios esenciales”.

Por todo esto, pide que la administración actual “rinda cuentas” sobre estos nombramientos, a la vez que explique “claramente los criterios que se están utilizando para justificar estas contrataciones”. En tal sentido, exigió “mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de nuestros recursos” y llamó a que “las decisiones se tomen siempre en beneficio de todos los habitantes de Quilpué, y no en función de agendas políticas”.

“ASESORÍAS PARA LA ADMINISTRACIÓN”

La edil Mónica Neira (Ind), por su parte, se suma al llamado de más transparencia y mejor gestión de recursos humanos, y grafica su molestia en que “la contratación de personal que hace la Administración actual no se refleja en acciones concretas hacia los vecinos, sino son asesorías para la misma administración”.

Para la concejala Paola Olguín (PS) también se trata de una mala práctica: “Desde el día uno que llegó esta administración contrató personas que venían de otras comunas principalmente de Valparaíso, funcionarios que habían sido cuestionados en su momento y desvinculados de ese municipio. Y así ha sido durante todo este periodo. La indignación es que nuevamente se usa a la CMQ como bolsa de trabajo del FA”.

“FUNCIONARIOS DESPEDIDOS DE OTROS LADOS”

La molestia, explica, es que observan que el municipio se está “llenando de funcionarios despedidos de otros municipios y de gobierno. Como la reciente contratación de Romina Maragaño ex Dideco Valparaíso y ex Seremi de Educación. Me imagino que si fueron cuestionados o mal evaluados es por algo, lamentablemente acá se están pagando favores políticos y no se está pensando en los vecinos y vecinas, no se piensa en lo que es bueno para nuestra ciudad”.

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl consultó a la Municipalidad de Quilpué, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta formal.

PURANOTICIA