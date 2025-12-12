Tras las rejas quedaron tres prestamistas informales en Calama: si deudores no pagaban, los obligaban a entregar sus bienes

En prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad quedaron dos ciudadanos venezolanos y una chilena, formalizados por la Fiscalía de Calama por delitos de usura reiterada, extorsión reiterada y asociación criminal.

Según investigación desarrollada junto con la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, los imputados se dedicaban a la entrega de préstamos informales, conocidos como “gota a gota”, por los cuales cobraban altos intereses, aprovechando la desesperación de las víctimas.

Cuando estas personas no pagaban, los detenidos ejercían amenazas, intimidación e incluso obligaban a las víctimas a entregar bienes para zanjar la deuda contraída.

La investigación permitió incautar numerosa evidencia del delito, incluidos varios vehículos, así como también reunir testimonios de personas afectadas por esta práctica delictual y abusiva.

Junto con decretar las prisiones preventivas, el Juzgado de Garantía de Calama fijó en 250 días el plazo de investigación, periodo durante el cual se seguirán realizando diligencias ante la posible existencia de más afectados.

