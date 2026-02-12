Tras fuerte sismo de magnitud 6.1: Reportan rodados en distintas rutas de la región de Coquimbo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres entregó nuevos antecedentes tras el sismo de magnitud 6.1 que se percibió a las 10:35 horas de este jueves entre las regiones de Atacama y Ñuble.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

Según reportó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

AFECTACIÓN A PERSONAS Y/O INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

Región de Coquimbo

Comuna de Monte Patria:

Se registran rodados en ruta D-55 , sector curva La Paloma y en el sector El Maitén, ruta D-577.

, sector curva La Paloma y en el sector El Maitén, ruta D-577. Director de SEC informa problemas en un arranque con afectación a 219 clientes en el sector Chañaral Alto.

Comuna de Combarbalá:

Se registran rodados en el sector El Maitén, ruta D-577 y en el sector cuesta Los Mantos.

Comuna de Punitaqui:

Se registran rodados en el sector cuesta Los Mantos, que une a la comuna con Combarbalá. Se encuentra suspendido el tránsito momentáneamente.

Comuna de Vicuña:

Se informa de rodados menores en el sector Tranque Ruta Ch-41.

Comuna de Rio Hurtado:

Se informa de rodados en la ruta D-595, entre el kilómetro 10 de Tahuinco y hasta el km 105 de las Breas.

Comuna de Andacollo:

Se informa de rodados menores en ruta D-51. Personal municipal se dirige a cuesta La Caldera, ruta Andacollo Río Hurtado para verificar el estado de la ruta.

Los equipos de respuesta del Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se encuentran desplegados en terreno y evaluando las situaciones de emergencias derivadas de este evento.

VIDEO

(Imagen: Mi Radio / Video: @cdia2az)

