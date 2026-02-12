Tras fuerte sismo de magnitud 6.1: Reportan rodados en distintas rutas de la región de Coquimbo

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres entregó nuevos antecedentes tras el sismo de magnitud 6.1 que se percibió a las 10:35 horas de este jueves entre las regiones de Atacama y Ñuble.
El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la región de Coquimbo.
Según reportó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
LEER TAMBIÉN: Fuerte sismo de magnitud 6,1 remece la zona central: epicentro en la Región de Coquimbo
Comuna de Monte Patria:
Comuna de Combarbalá:
Comuna de Punitaqui:
Comuna de Vicuña:
Comuna de Rio Hurtado:
Comuna de Andacollo:
Los equipos de respuesta del Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) se encuentran desplegados en terreno y evaluando las situaciones de emergencias derivadas de este evento.
VIDEO
(Imagen: Mi Radio / Video: @cdia2az)
PURANOTICIA