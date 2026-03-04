Prisión preventiva para venezolano detenido con 88 kilos de marihuana en Calama

La Fiscalía de Calama formalizó por tráfico de drogas a un ciudadano venezolano de 34 años, detenido por funcionarios de OS7 de Carabineros, mientras transportaba 88 kilos de marihuana al interior de un vehículo.

El procedimiento se gesta la madrugada de ayer, cuando funcionarios policiales que realizaban controles carreteros en la ruta B-25, se percatan de la presencia de un vehículo marca Kia, el cual, al notar la presencia de Carabineros, realiza un brusco giro para retornar a la ciudad de Calama.

De inmediato se inicia el seguimiento del vehículo, hasta que se logra su detención en la intersección de calle Antofagasta esquina pasaje Pedro Aguirre Cerda, con apoyo de personal de Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad.

Durante la revisión del automóvil, se descubre que en los asientos traseros el detenido transportaba 4 bolsos color ocre, además de un quinto bolso en el portamaletas, los que en su interior contenían numerosos paquetes de marihuana, con un peso total de 88 kilos 700 gramos.

El imputado, quien se encuentra en situación irregular en el país, fue formalizado esta tarde por la Fiscalía de Calama y quedó en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 120 días.

