Fuerte sismo de magnitud 6,1 remece la zona central: epicentro en la Región de Coquimbo

Un sismo de magnitud 6,2 se registró a las 10:34 horas de este jueves y fue percibido en la zona central del país, especialmente en la Región de Coquimbo.

De acuerdo con datos preliminares del Centro Sismológico Nacional (CSN), el epicentro se localizó a 89 kilómetros al suroeste de Coquimbo, con una latitud 30° 49' S y longitud 71° 10' W. El evento ocurrió a las 10:34 hora local continental (13:34 UTC) y la información fue recibida oficialmente a las 10:40 horas.

En un boletín informativo para las costas de Chile (Boletín N°1), el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Hasta el momento no se reportan daños a infraestructura ni personas lesionadas producto del movimiento telúrico. Organismos de emergencia se mantienen monitoreando la situación ante posibles réplicas.

Las autoridades recordaron que, en caso de que Senapred decrete una evacuación preventiva, esta se mantendrá vigente hasta que el organismo la cancele de manera oficial.

