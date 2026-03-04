Prisión preventiva para hombre acusado de abusar de la hija de su conviviente en San Carlos

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, obtuvo la prisión preventiva para un hombre de 34 años, quien fue formalizado por las violaciones reiteradas cometidas en contra de una niña de 12 años, en dicha comuna, hija de su conviviente.

El fiscal explicó que el imputado aprovechaba que se quedaba al cuidado de la víctima, debido a que la madre trabajaba, para cometer los ultrajes sexuales, los que comenzaron cuando la niña tenía 8 años.

El fiscal expuso en la audiencia de formalización que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la propia víctima, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva.

El Juzgado de Garantía de San Carlos dio 90 días de plazo para investigación de la Fiscalía, la que se realiza con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.

