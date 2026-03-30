Tras ataque que dejó a inspectora muerta: Llegó primer pórtico detector de metales a instituto de Calama

Como una respuesta directa a la tragedia que golpeó a la comunidad escolar de Calama, este lunes se concretó el arribo del primer pórtico detector de metales al Instituto Obispo Silva Lezaeta. La incorporación de esta tecnología busca robustecer la vigilancia y protección de quienes asisten al recinto educativo.

La implementación de este sistema de seguridad ocurre tras el violento episodio del viernes pasado, cuando un estudiante de cuarto medio ingresó con un arma al establecimiento. Dicho ataque dejó un saldo de tres alumnos heridos y provocó el fallecimiento de una inspectora, un hecho que generó una profunda conmoción en todo el país.

El equipamiento, que fue trasladado de forma resguardada hasta el colegio, incluye también dos paletas detectoras manuales. Sin embargo, los dispositivos no pueden ser utilizados de forma inmediata, ya que su operatividad está sujeta a la confección y validación de un protocolo de seguridad que debe contar con el visto bueno del Ministerio de Educación.

Desde el Gobierno Regional señalaron que se están realizando las gestiones necesarias para acelerar los plazos de puesta en marcha. En este sentido, el gobernador Ricardo Díaz explicó que el proceso requiere cumplir con etapas administrativas y participativas, señalando que “tenemos que esperar el protocolo de la aplicación de la normativa y la aprobación del consejo escolar para lle”, en referencia a los pasos previos para la activación definitiva de la medida.

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