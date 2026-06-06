Prisión preventiva para conductor sorprendido con 20 kilos de droga en Ruta 5 Sur

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prisión preventiva de Daniel Almonacid Almonacid, de 29 años, quien fue detenido por Carabineros del OS7 con 20 kilos de drogas, tras ser fiscalizado en la Ruta 5 Sur.

En la audiencia, la fiscal Valentina Hormazábal expuso que el personal policial controló un vehículo a las 0:15 horas del viernes en el kilómetro 390 y le incautó 18,6 kilos marihuana, además de 1,6 kilos de cocaína y 546 gramos de ketamina.

Además, la fiscal afirmó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, argumento que fue acogido por el tribunal al decretar la prisión preventiva.

Finalmente, el tribunal dio 4 meses de plazo para la investigación de la Fiscalía, la que se realiza con Carabineros del OS7.

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