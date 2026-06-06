Identifican a baleado al interior de parroquia en Rancagua: Se encontraba en misa en memoria de su madre asesinada

Como Marvyn Fernando Yáñez Hurtado, 27 años, fue identificado el ciudadano de nacionalidad colombiana que resultó herido por impactos de bala la noche de este viernes, al interior de la Parroquia Divino Maestro de Rancagua.

Según confirmó preliminarmente la PDI, la víctima se encontraba junto a familiares y cercanos participando en una misa en memoria de su madre, quien había sido asesinada hace un mes en la misma comuna, cuando dos individuos encapuchados ingresaron al templo ubicado en calle Marta Brunet y efectuaron múltiples disparos en su contra.

Tras el ataque, los autores huyeron en dirección desconocida, mientras que el afectado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde ingresó alrededor de las 20:53 horas. Según el diagnóstico médico inicial, presentó heridas por arma de fuego en sus extremidades inferiores y se mantiene fuera de riesgo vital.

El hecho adquiere especial relevancia debido a que la ceremonia religiosa se realizaba en memoria de su madre, Flor Yaneth Hurtado, quien fue víctima de un homicidio con arma de fuego ocurrido el pasado 5 de mayo en calle Rubio, en la comuna de Rancagua.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH de O’Higgins, personal de la Fuerza de Tarea de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Rancagua, junto a especialistas del Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM), concurrieron al hospital y posteriormente al sitio del suceso para desarrollar las primeras diligencias investigativas.

Actualmente, los detectives realizan entrevistas a testigos, levantamiento de evidencia y revisión de cámaras de seguridad con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables del ataque.

PURANOTICIA